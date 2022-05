Θεοδωρικάκος: 40.000 μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν από τον Έβρο

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος με αφορμή την αυριανή του επίσκεψη στον Έβρο, σημείωσε ότι η ελληνική αστυνομία αποκρούει κάθε απειλή στα σύνορά της Ελλάδας.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, ενίσχυσε το κύρος, τη δυναμική και την αξιοπιστία της χώρας και αυτό φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τους γείτονες. «Θα πρέπει επιτέλους να σεβαστούν τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας και να μάθουν να σέβονται την πατρίδα μας, η οποία έχει ισχύ και επιρροή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι αύριο θα βρίσκεται στον Έβρο για επιχειρησιακούς λόγους, προκειμένου να ελεγχθεί η οργάνωση, η ετοιμότητα και όλα τα συστήματα που λειτουργούν τόσο στην αστυνομία όσο και στις ένοπλες δυνάμεις, για να ολοκληρωθεί η αποτρεπτική ικανότητα και ισχύς της χώρας.

«Η ελληνική αστυνομία είναι στα σύνορά μας για να τα φυλάει και να μην επιτρέπει σε κανέναν να μπαίνει παράνομα. Το πρώτο τετράμηνο του 2022 έχει επιχειρηθεί να μπουν παράνομα στη χώρα περί τους 40.000 παράνομους μετανάστες. Η αστυνομία δεν έχει επιτρέψει αυτό να συμβεί. Αποκρούουμε αποτελεσματικά κάθε απειλή απέναντι στη χώρα μας, στα σύνορά μας, στον Έβρο», επισήμανε.

Πρόσθεσε δε ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει αύριο από τον Έβρο είναι ότι η γειτονική χώρα δεν επιτρέπεται ούτε να ανέχεται να υπάρχουν διακινητές δυστυχισμένων ανθρώπων ούτε να υποθάλπονται τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

«Η Ελλάδα ως χώρα-μέλος της Ε.Ε σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και προασπίζει τα σύνορά της που είναι και σύνορα της Ε.Ε. Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να αξιολογούν πολύ θετικά ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι πρέπει για να μην μπαίνουν στη χώρα και άρα στην Ε.Ε παράνομοι μετανάστες. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο να μπουν παράνομοι μετανάστες από οποιοδήποτε σημείο, δεν υπάρχει δυνατότητα σε κανέναν να αμφισβητήσει την ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η αστυνομία θα μείνει στο ΑΠΘ μέχρι να ολοκληρωθεί η βιβλιοθήκη

Σε ό,τι αφορά στα επεισόδια στο ΑΠΘ, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η τα πανεπιστήμια είναι χώροι μόρφωσης, γνώσης, έρευνας και ελευθερίας και γι’ αυτό υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, ότι δηλαδή είναι χώροι ασφαλείς για τους φοιτητές και τους καθηγητές. «Στο ΑΠΘ, υπήρχε μια ψευτοκατάληψη κάποιων μπαχαλάκηδων για 34 χρόνια και η ΕΛ.ΑΣ έκανε το αυτονόητο. Με τη συνεργασία της πρυτανικής αρχής έβαλε τέλος σε αυτή την υπόθεση. Ο πρύτανης αποφάσισε σε αυτό τον χώρο να γίνει βιβλιοθήκη και πάλι αυτοί οι μπαχαλάκηδες πήγαν και την κατέστρεψαν. Η απόφασή μας είναι συγκεκριμένη. Έχει μπει μες στο πανεπιστήμιο δύναμη της αστυνομίας, η οποία θα μείνει εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βιβλιοθήκης και μέχρι να γίνει κατανοητό σε όλους ότι η βιβλιοθήκη θα μείνει εκεί», ανέφερε.

Μάλιστα κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ, να σταματήσει να δίνει πολιτική κάλυψη στους μπαχαλάκηδες.

