Τέξας: Ακυρώθηκε η θανατική ποινή της Μελίσα Λούτσιο λίγο πριν την εκτέλεσή της

Εφετείο του Τέξας ανέστειλε σήμερα την εκτέλεση της Μελίσα Λούτσιο, μιας ισπανόφωνης μητέρας 14 παιδιών η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της μικρής κόρης της, έπειτα από μια αμφιλεγόμενη έρευνα και δικαστική διαδικασία.

Οι συνήγοροι της Λούτσιο διευκρίνισαν ότι άλλο δικαστήριο θα εξετάσει «τις νέες αποδείξεις της αθωότητάς της».

«Ευγνωμονώ το δικαστήριο που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω και να αποδείξω την αθωότητά μου» και «να έχω περισσότερες ημέρες για να είμαι μητέρα για τα παιδιά μου και γιαγιά για τα εγγόνια μου», είπε η ίδια η Λούτσιο.

«Η αναστολή που μας έδωσε το δικαστήριο μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας στο πλευρό της Μελίσα για να ακυρώσουμε την άδικη καταδίκη της», είπε η δικηγόρος της, Βανέσα Πότκιν.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν πολλαπλασιαστεί οι εκκλήσεις να δοθεί χάρη στη Μελίσα Λούτσιο, που επρόκειτο να εκτελεστεί στις 27 Απριλίου. Μεταξύ αυτών που τάχθηκαν στο πλευρό της ήταν και η Κιμ Καρντάσιαν.

Best news ever!!! ???? Melissa Lucio has been on death row for over 14 years for her daughter’s death that was a tragic accident. She is getting a new trial on her case and has been granted a stay of execution by the Texas Court of Criminal Appeals. https://t.co/NuCv4vOgJl

— Kim Kardashian (@KimKardashian) April 25, 2022

Το 2007 η κόρη της Λούτσιο, Μαράια, ηλικίας μόλις 2 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας, γεμάτη με μώλωπες. Η μητέρα υποστήριζε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα το παιδί έπεσε από τη σκάλα, όμως θεωρήθηκε αμέσως ύποπτη για κακοποίηση και καταδικάστηκε σε θάνατο. Οι δικηγόροι της ωστόσο υποστηρίζουν ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η Μαράια, τα οποία θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις εκχυμώσεις. Επίσης, κανένα από τα άλλα παιδιά της Μελίσα δεν την κατηγόρησε για κακοποίηση, όμως οι ένορκοι δεν άκουσαν ποτέ για την πτώση του νηπίου από τη σκάλα.

Η Κριστιάν Τομπιρά, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, χαιρέτισε την απόφαση δηλώνοντας: «Η εκτέλεση της Μελίσα Λούτσιο στο Τέξας δεν θα γίνει. Πώς να το πω χωρίς να πνιγώ στα δάκρυα. Από την αγωνία στη χαρά. Μια νέα δίκη. Δικαιοσύνη».

AP – Τέξας – θανατοποινίτισσα – Μελισσια Λούτσιο

Οι εκτελέσεις γυναικών είναι σπάνιες στις ΗΠΑ. Μόνο 17 έχουν εκτελεστεί από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή. Το Τέξας είναι η Πολιτεία με τις περισσότερες εκτελέσεις γυναικών μέχρι σήμερα, με 6.