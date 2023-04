Τέρμα το «βασιλική σύζυγος»: Με απόφαση του βασιλιά Καρόλου η αγαπημένη του Καμίλα έγινε και επίσημα «βασίλισσα»

Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στη Μεγάλη Βρετανία για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις 6 Μαΐου.

Μπορεί η βασίλισσα Ελισάβετ στην τελευταία της ομιλία κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβηλαίου V αποκάλεσε την Καμίλα «βασιλική σύζυγο» («Queen Consort»), ωστόσο ήρθε η στιγμή όπου για πρώτη φορά η ίδια λαμβάνει τον επίσημο πλέον τίτλο της, με απόφαση του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος την χρήζει βασίλισσα.

Πριν από λίγη ώρα δόθηκε στην δημοσιότητα η επίσημη πρόσκληση της στέψης, η οποία θα σταλεί σε 2.000 επίσημα πρόσωπα σε όλο τον κόσμο, που θα αποτελέσουν την ημέρα εκείνη το εκκλησίασμα στο Αββαείο του Westminster που θα πραγματοποιηθεί η τελετή.

prosklitirio

Η πρόσκληση για τη στέψη έχει σχεδιαστεί από τον Andrew Jamieson, εραλδικό καλλιτέχνη και εικονογράφο του οποίου το έργο είναι εμπνευσμένο από τα ιπποτικά θέματα του θρύλου του Arthurian. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνης καλείται να σχεδιάσει κάτι για την βασιλική οικογένεια κι αυτό γιατί ανήκει στο προσωπικό του Γραφείου του Στέμματος.

Το πρωτότυπο έργο τέχνης για την πρόσκληση ζωγραφίστηκε στο χέρι σε ακουαρέλα με gouache (χρώματα νερού) και το σχέδιο θα αναπαραχθεί και θα εκτυπωθεί σε ανακυκλωμένη κάρτα, με λεπτομέρειες φύλλου χρυσού.

Ως κεντρικό μοτίβο στο σχέδιο επιλέχθηκε η μορφή του Πράσινου Ανθρώπου, μια αρχαία φιγούρα από τη βρετανική λαογραφία, που συμβολίζει την άνοιξη και την αναγέννηση. Το σχήμα του Πράσινου Ανθρώπου, στεφανωμένο σε φυσικό φύλλωμα, σχηματίζεται από φύλλα βελανιδιάς, κισσού και λυκάγκαθου, και τα εμβληματικά άνθη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένα λιοντάρι, ένας μονόκερος και ένα αγριογούρουνο – βγαλμένο από τα εθνόσημα του Μονάρχη και του πατέρα της Αυτής Μεγαλειότητος, Ταγματάρχη Bruce Shand – έχουν σχεδιαστεί ανάμεσα στα λουλούδια.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη Στέψη συνεχίζεται, από το παλάτι του Μπάκιγχαμ κυκλοφόρησε και μια νέα φωτογραφία του The King and The Queen. Το βασιλικό ζεύγος φωτογραφήθηκε από τον βασιλικό φωτογράφο Hugo Bernand στο ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.