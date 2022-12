Τεράστιο ενδιαφέρον από τα ξένα ΜΜΕ: Σε εξέλιξη η ανάκριση της Εύας Καϊλή

Από ώρα σε ώρα βγαίνει η απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου του Βελγίου σχετικά με το αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης του Κατάρ-gate ή αν θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

The scene outside the courtroom where Eva #Kaili and her 3 co-defendants are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/v2U6HpLxoD

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022