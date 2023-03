Τενεσί: Η στιγμή που η 28χρονη φτάνει στο σχολείο και ανοίγει πυρ

Τρία παιδιά και τρεις ενήλικοι σκοτώθηκαν χθες (27/3) μέσα σε πρωτοβάθμιο ιδιωτικό σχολείο στο Νάσβιλ, στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ, τραγωδία της οποίας οι περιστάσεις είναι ακόμη ασαφείς, αλλά επανέφερε σε πρώτο πλάνο τον διάλογο για τη βία με τη χρήση όπλων στη χώρα.

Το πρόσωπο που διέπραξε το νέο λουτρό αίματος σκοτώθηκε πολύ γρήγορα από αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου. Η αστυνομία έκανε λόγο για γυναίκα διεμφυλική, 28 ετών, ονόματι Όντρεϊ Χέιλ, η οποί είχε καθαρό ποινικό μητρώο.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

