Τέλος ο διοικητής του “Γεννηματάς” μετά από καταγγελία σεξιστικής συμπεριφοράς

Την παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου Γεννηματάς – Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης ζήτησε και έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μετά από έγγραφη καταγγελία αναπληρώτρια υποδιοικήτρια του Νοσηλευτικού ιδρύματος για σεξιστική συμπεριφορά. Ο πρώην διοικητής κατέθεσε την παραίτηση του στις 7/10 και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Υγείας.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εντελώς ανυπόστατες και υποστηρίζει ότι έρχονται μετά από προκαταρκτική εξέταση που είχε ζητήσει για δύο υποθέσεις παρατυπίας εντός του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα ήταν εργαζόμενη σε άλλο νοσοκομείο της περιοχής και με απόφαση κατηγορούμενου διοικητή μετακινήθηκε στο Γεννηματάς Θεσσαλονίκης.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει σταλεί στον εισαγγελέα από τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ.

