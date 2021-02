Τέλος και το take away τα Σαββατοκύριακα

Όλα τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

Σταματά το take away από τα καταστήματα εστίασης τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τα delivery λειτουργούν κανονικά, ωστόσο έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery,η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», είπε ο κ. Γεωργιάδης στον ΣΚΑΙ.

Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα το συζητήσει ξανά με την Επιτροπή, καθώς όπως υπογράμμισε η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ».

Ξεκινά από σήμερα ένα νέο «πλέγμα» περιοριστικών μέτρων στα δύο μητροπολιτικά κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Χαλκιδική, όπου η επιδημία δείχνει ανησυχητικά σημάδια.

Συγκεκριμένα, για τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής λαμβάνονται από σήμερα στις 6 το πρωί έως τις 15 Φεβρουαρίου τα παρακάτω μέτρα:

Κάθε Σάββατο και Κυριακή η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.

Τα σχολεία (εκτός των Λυκείων που μένουν κλειστά για όλες τις «κόκκινες» περιοχές) συνεχίζουν να λειτουργούν διά ζώσης.

Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει μόνο με τη μέθοδο του click away. Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ. Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες διευκρινίζεται ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο παραμένουν κλειστά. Κλειστά παραμένουν και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Τα Σαββατοκύριακα αναστέλλεται η λειτουργία και των λαϊκών αγορών. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου).

Πέντε δήμοι σε πιο σκληρό lockdown

Σε «σκληρό» lockdown εισέρχονται από σήμερα πέντε δήμοι της χώρας και συγκεκριμένα Θήρας, Μυκόνου, Αγίου Νικολάου, Πατρέων, Χαλκιδέων. Σε αυτές τις περιοχές από σήμερα:

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Αναστέλλεται, επίσης, η διά ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των δικαστηρίων.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Για τις υπόλοιπες «κόκκινες» και «κίτρινες» περιοχές ισχύουν τα μέτρα που ίσχυαν ήδη και την εβδομάδα που πέρασε. Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» είναι: Ο Δήμος Εορδαίας, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Σπάρτης, ο Δήμος Ζακύνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο Δήμος Ρεθύμνης, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και ο Δήμος Τεμπών.

Λιανεμπόριο

Παράλληλα, πέντε δήμοι (Θήρας, Μυκόνου, Αγ. Νικολάου, Πατρέων και Χαλκιδέων) εισέρχονται σε ακόμη πιο «σκληρό» lockdown σε σχέση με αυτό που ισχύει στις «κόκκινες» περιοχές. Ετσι, αναστέλλεται πλήρως η λειτουργία λιανεμπορίου, κομμωτηρίων, υπηρεσιών ΚΤΕΟ και όποιας υπηρεσίας έμενε ανοιχτή, εκτός των σούπερ μάρκετ, των καταστημάτων τροφίμων και των φαρμακείων. Στον Αγ. Νικόλαο, την Πάτρα και τη Χαλκίδα κλείνουν και όλα τα σχολεία, τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Για τις πέντε περιοχές αναστέλλεται, επίσης, η οικοδομική δραστηριότητα για 15 ημέρες.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για να μπει φρένο στη διασπορά του ιού και πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. «Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη κόπωση που υπάρχει, γιατί είναι πολλοί πια οι μήνες που έχει κρατήσει αυτή η προσπάθεια, αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την πρόοδο του εμβολιασμού και την έξοδό μας από τον χειμώνα είμαστε στο τελευταίο δίμηνο αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας. Είναι σημαντικό τώρα να μην τιναχτούν όλα στον αέρα. Γι’ αυτό κι ελήφθησαν τα μέτρα, όμως ήταν απαραίτητα για να ανασχεθεί το τρίτο κύμα», κατέληξε.