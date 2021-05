Τελικά ποιος είναι ο Μπιλ Γκέιτς;

Μια διαφορετική εικόνα του Μπιλ Γκέιτς δίνουν οι πληροφορίες που βγαίνουν συνεχώς στο φως της δημοσιότητας, μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου του, από τον ίδιο και τη γυναίκα του.

Ο κόσμος πλέον, δεν τον βλέπει σαν τον computer geek, που έγραψε το πρώτο πρόγραμμα λογισμικού σε ηλικία μόλις 13 ετών. Μετά την παραδοχή του ότι είχε σχέση με μία υπάλληλο πριν από 20 χρόνια, αλλά και άλλες γυναίκες, έχουν μια άλλη άποψη πλέον προς το πρόσωπό σου.

Η εικόνα του 65χρονου ιδρυτής της Microsoft έχει επίσης πληγεί από ισχυρισμούς σχετικά με τους συνδέσμους του με τον παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το γιατί συνάντησε τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά αδικήματα Επστάιν που έχει φύγει πια από τη ζωή, παρά το γεγονός όπως λένε, ότι γνώριζε το διεστραμμένο παρελθόν του.

Και η εικόνα του τέλειου και ισχυρού γάμου του γκουρού της τεχνολογίας με τη σύζυγό του Μελίντα, έχει καταρρεύσει καθώς κατευθύνονται στα δικαστήρια για το διαζύγιό τους.

Πηγές ισχυρίζονται ότι η 56χρονη Μελίντα Γκέιτς ήταν θυμωμένη που ο σύζυγός της είχε πάει στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου Επστάιν στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε τη διαδικασία του διαζυγίου όταν οι σύνδεσμοί του με αυτόν έγιναν δημοσίως γνωστές το 2019.

Από την ανακοίνωση του διαζυγίου του μόλις πριν από λίγες ημέρες, η ζωή του Μπιλ Γκέιτς και το παρελθόν του, έχουν μπει κάτω από το μικροσκόπιο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους βιογράφους του, απολάμβανε γυμνά πάρτι στην πισίνα με στριπτιζέζ και ήταν γυναικάς στα νιάτα του.

Ο δημοσιογράφος Τζέιμς Γουάλας, ο οποίος έγραψε το «Overdrive: Bill Gates And The Race To Control Cyberspace», ισχυρίστηκε ότι «Πολλά από αυτά τα παιδιά της Microsoft ήταν νεαροί με μπλουζάκια με λεκέδες από πίτσα που δούλευαν πάνω σε κώδικα λογισμικού. Θα έκαναν μερικά άγρια πάρτι, όπου θα έβγαιναν και θα έπαιρναν στριπτιζέζ στο Σιάτλ και θα τις έφερναν στο σπίτι του Γκέιτς. Δεν ήταν ένα “αγόρι της χορωδίας” τότε».

Ο Μπιλ Γκέιτς συν ίδρυσε τη Microsoft το 1975, σε ηλικία μόλις 20 ετών, με τον παιδικό του φίλο Πολ Άλεν μετά το πανεπιστήμιο. Δημιούργησε την εταιρεία στη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο και ο Μπιλ Γκέιτς αξίζει τώρα 93 δισεκατομμύρια λίρες. Στο βιβλίο του, ο Γουάλας περιέγραψε τα γυμνά πάρτι που λέγεται ότι διοργανώνοντας στο σπίτι του Γκέιτς.

Όπως είπε, ο νεαρός τότε «κομπιουτεράκιας», επισκεπτόταν ένα από τα στριπτιτζάδικα κλαμπ του Σιάτλ και προσελάμβανε χορεύτριες για να πάνε στο σπίτι του και να κολυμπήσει γυμνός με τους φίλους του στην εσωτερική του πισίνα».

Μπιλ και Μελίντα και Γκέιτς σε παλιές, ευτυχισμένες στιγμές

Ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται επίσης ότι το ότι ήταν γυναικάς, του δημιούργησε προβλήματα στην αρχή του ειδυλλίου του με τη Μελίντα, με την οποία ξεκίνησε να βγαίνει το 1987.

«Συνέχισε να το παίζει σε πολλά ταμπλό για λίγο καιρό, ειδικά όταν βρισκόταν εκτός πόλης για δουλειά, βγαίνοντας συχνά με γυναίκες δημοσιογράφους που κάλυπταν τη Microsoft. Η Μελίντα γνώριζε καλά το ότι ο Μπιλ Γκέιτς ήταν γυναικάς και η σχέση τους ήταν μία ζεστή, μία κρύα. Κάποια στιγμή, χώρισαν για σχεδόν ένα χρόνο».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τελικά το 1994 στη Χαβάη και ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι δεν είχε ξεστρατίσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Αλλά τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο φως, είχε απατήσει τη Μελίντα το 2000 βλέποντας μία από τις υπαλλήλους του.

Αργότερα το διοικητικό συμβούλιο της Microsoft διερεύνησε τους συνδέσμους του επειδή η γνωριμία με ένα μέλος του προσωπικού θα μπορούσε να θεωρηθεί «ακατάλληλη».

Ένας εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς, μιλώντας στη The Sun, επιβεβαίωσε το γεγονός: «Υπήρχε μια σχέση πριν από σχεδόν 20 χρόνια που έληξε φιλικά».

Οι New York Times ισχυρίστηκαν ότι η συμπεριφορά του αυτή, συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες. Μια ανώνυμη γυναίκα μέλος του προσωπικού στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, που έχει μοιράσει σχεδόν 40 δισεκατομμύρια λίρες σε φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις από το 2000, ισχυρίστηκε ότι της είχε πει χαμηλόφωνα: «Θέλω να σε δω. Θα φας μαζί μου δείπνο;».

Λέγεται επίσης, ότι σε μια άλλη περίπτωση, ο Μπιλ Γκέιτς, ζήτησε από μία υπάλληλο της Microsoft να βγουν το 2006 μετά από μια δική της παρουσίαση εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι New York Times έγραψαν: «Πολλοί άνθρωποι είπαν ότι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο κ. Γκέιτς είχε μια συμπεριφορά στην εργασία, που ήταν ακατάλληλη για ένα άτομο στο τιμόνι μιας μεγάλης εταιρείας».

Ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε ότι ο Μπιλ Γκέιτς δεν συμπεριφερόταν καλά στο προσωπικό του. Εν τω μεταξύ, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της σχέσης του Γκέιτς με τον Επστάιν μπερδεύουν, με πολλούς να αναρωτιούνται τι δουλειά είχε ο φιλάνθρωπος με έναν καταδικασμένο άνδρα για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Τζέφρι Επστάιν και ο Μπιλ Γκέιτς στην κατοικία του τελευταίου στο Μανχάταν το 2013<br>

Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2011, τρία χρόνια μετά την καταδίκη του Επστάιν για εκπόρνευση παιδιού. Όπως αναφέρει η Sun, ο Μπιλ Γκέιτς πήγε στο τεράστιο σπίτι των 40 δωματίων του Επστάιν στο Upper East Side της Νέας Υόρκης στις 8 μ.μ. και πέρασε αρκετές ώρες εκεί. Επίσης, εκεί βριστόταν και η Δρ Εύα Άντερσον-Ντάμπιν, πρώην Μις Σουηδία και πρώην φίλη του Επστάιν, μαζί με την 15χρονη κόρη της.

Ο Τζέφρι Επστάιν αργότερα περηφανευόταν για τη συνάντηση σε email σε έναν φίλο, στα οποία είχαν πρόσβαση οι New York Times, και στα οποία έγραφε: «Ο Μπιλ είναι υπέροχος».

Στο μεταξύ, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να έλεγε στους συναδέλφους του, ότι έβρισκε τον τρόπο ζωής του Επστάιν «κάπως ενδιαφέρων». Ήταν η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων μεταξύ των δύο ανδρών, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα ταξίδι στο ιδιωτικό του τζετ.

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχεται ότι ήταν λάθος που τον συνάντησε και ο εκπρόσωπός του λέει ότι το σχόλιο με τον χαρακτηρισμό «ενδιαφέρων» ήταν μια αναφορά στη διακόσμηση του Επστάιν. Υπάρχουν ισχυρισμοί, τους οποίους αρνείται η Microsoft, ότι ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε ακόμη και συμβουλές από τον Επστάιν, για τον τερματισμό του γάμου του με τη Μελίντα.

Η φεμινίστρια Μελίντα, είχε εξαγριωθεί ιδιαίτερα από τις σχέσεις του συζύγου της με τον πρώην μεγιστάνα και λέγεται ότι άρχισε να μιλά σε δικηγόρους για το διαζύγιό τους, μετά τη δημοσίευση της φιλίας των δύο ανδρών το 2019.

Μιλώντας για την απόφαση της Μελίντα για διαζύγιο, μια άλλη πηγή είπε στο περιοδικό People: «Ο Επστάιν είναι σίγουρα ένα πονεμένο σημείο. Αυτός είναι πολύς καιρός για προβλήματα. Ήταν εντελώς αντίθετη σε αυτό που θεωρούσε σκοτεινές συναλλαγές και σε κάποια άλλα ζητήματα που ήθελε να ασχοληθεί με τον επιχειρηματικό τομέα. Δεν φοβόταν να μιλήσει γι’ αυτό». Η Μελίντα τελικά υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον επί 27χρόνια σύζυγό της αυτόν τον μήνα, ισχυριζόμενη σε δικαστικά έγγραφα ότι ο γάμος της είχε «σπάσει ανεπανόρθωτα».

Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ανακοίνωσε τον χωρισμό του, σε μια κοινή δήλωση. Το διαζύγιό τους, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ακριβά όλων των εποχών.

Δεν έχει δοθεί κανένας λόγος για τον χωρισμό τους, παρά τις διαρροές – από την πλευρά της Μελίντα – που υποδηλώνουν ότι όλη η οικογένεια ήταν «εξοργισμένη» με τον Μπιλ Γκέιτς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η Μελίντα που έθεσε τέλος στη σχέση του Γκέιτς με τον Επστάιν τον Σεπτέμβριο του 2013. Λέγεται ότι επισκέφθηκε το αρχοντικό του στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της και εξέφρασε πόσο άβολα ένιωθε μαζί του.

Ο Επστάιν, αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019, εβδομάδες μετά τη σύλληψή του με πολλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα και υποστηρίζει ότι δεν είχε πάει σε κανένα πάρτι του μεγαλοεπιχειρηματία. Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς επέμεινε ότι είχε συναντήσει τον Έπσταϊν επειδή «ισχυρίστηκε ότι ήταν σε θέση να φέρει δισεκατομμύρια δολάρια στη φιλανθρωπία».

Ένας ανώνυμος πρώην υπάλληλος των Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι ζούσε σε ξεχωριστές πτέρυγες του αρχοντικού των 70 εκατομμυρίων λιρών στην Ουάσινγκτον, τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με μια άλλη πηγή, το διαζύγιό τους, οφείλετε σε έναν «συνδυασμό πραγμάτων».

Το σίγουρο είναι ότι μετά την αποκάλυψη ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε σχέση με μέλη του προσωπικού του, αλλά και ότι έκανε παρέα με τον Τζέφρι Επστάιν, η ζωή του θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο και να μελετάται εξονυχιστικά κάθε του κίνηση, πριν και μετά το δαζύγιό του.