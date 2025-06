Τελευταία εξέλιξη – Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Αναχαιτίστηκαν λένε οι IDF

Λίγο μετά τις 21:00 ώρα Ελλάδος χτύπησε συναγερμός και στο Ισραήλ λόγω επικείμενης πυραυλικής επίθεσης από το Ιράν, με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού να ενημερώνει ότι τα αμυντικά συστήματα επιχειρούν να αναχαιτίσουν τους ιρανικούς πυραύλους. Διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ωστόσο εκρήξεις στο Τελ Αβίβ, ενώ κυκλοφορούν βίντεο με την προσπάθεια αναχαίτισης των πυραύλων.

