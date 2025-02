Εντοπίστηκε το χαμένο από τα ραντάρ αεροσκάφος στην Αλάσκα – Ανασύρθηκαν τρία πτώματα

Η αμερικανική ακτοφυλακή στην Αλάσκα εντόπισε την Παρασκευή τα συντρίμμια ενός μικρού αεροπλάνου που έχασε ξαφνικά ύψος την Πέμπτη και χάθηκε, με 10 επιβαίνοντες, ανασύροντας τρία από τα πτώματα.

The U.S. Coast Guard confirms that it has found the Crash Site of the Bering Air Cessna 208B Grand Carrivan that went missing last night over the Norton Sound in Northwestern Alaska, near the City of Nome. All Souls onboard, a Pilot and 9 Passengers, were killed in the Crash. pic.twitter.com/IIyaoV83LJ