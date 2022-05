Ταξίδι της Τζιλ Μπάιντεν στην Ουκρανία – Συναντήθηκε με την Ολένκα Ζελένσκα

Η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν μετέβη σήμερα στην Ουκρανία σε μια επίσκεψη- έκπληξη, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου της και συναντήθηκε με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Ολένα Ζελένσκα σε ένα σχολείο κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

«Ήθελα να έρθω για τη Γιορτή της Μητέρας. Σκέφτηκα πως ήταν σημαντικό να δείξω στον ουκρανικό λαό ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων, διαβεβαιώνοντας πως «ο αμερικανικός λαός βρίσκεται στο πλευρό του ουκρανικού λαού».

Η Τζιλ Μπάιντεν βρισκόταν στη Σλοβακία αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ άλλων για να συναντήσει οικογένειες Ουκρανών προσφύγων.

⚡️⚡️ US First Lady Jill Biden and Ukraine's First Lady Olena Zelenska greet each other as they meet in Uzhhorod in western Ukraine on May 8.

