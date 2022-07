Τα βραβεία Emmy 2022 αποκλειστικά στην COSMOTE TV

35 υποψηφιότητες διεκδικούν σειρές που προβάλλονται στην COSMOTE TV.

Τα βραβεία Emmy, έναν από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς θεσμούς παγκοσμίως, που τιμά τις καλύτερες ερμηνείες και σειρές που ξεχωρίζουν κάθε χρόνο στη «μικρή οθόνη», εξασφάλισε αποκλειστικά για τους συνδρομητές της έως το 2026, η COSMOTE TV. Toπρώτο ραντεβού των τηλεθεατών της με τα Emmy θα δοθεί την Τρίτη 13/9, για την 74η τελετή απονομής.

Ανάμεσα στις φετινές υποψηφιότητες, φιγουράρουν 8 σειρές που είναι διαθέσιμες on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή στην COSMOTE TV, οι οποίες διεκδικούν συνολικά, 35 βραβεία.

Μεταξύ αυτών, η μεγάλη επιτυχία της φετινής σεζόν «Yellowjackets», η οποία διεκδικεί 7 βραβεία, όπως αυτά της καλύτερης δραματικής σειράς και α΄ και β’ γυναικείου ρόλου.

Στην κούρσα των Emmy «τρέχει» και η σειρά «The Great», με τους πρωταγωνιστές της Elle Fanning και Nicholas Hoult, να διεκδικούν βραβείο α’ γυναικείου και α΄ ανδρικού, αντίστοιχα, και τη σειρά να είναι υποψήφια σε 3 ακόμα κατηγορίες.

Επίσης, οι ταλαντούχες Sandra Oh και Jodie Comer είναι υποψήφιες στην κατηγορία α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία τους στο «Killing Eve», ενώ ο Himesh Patel διεκδικεί το πρώτο του Emmy για την ερμηνεία του στο «Station Eleven».

Η σειρά που προκάλεσε αίσθηση, αποτυπώνοντας την εξάπλωση μίας πανδημίας, είναι υποψήφια σε 6 ακόμα κατηγορίες.

Επιπλέον, το «The First Lady» με τις Viola Davis, Michelle Pfeiffer και Gillian Anderson είναι υποψήφιο σε 3 κατηγορίες, ενώ οι sci-fi σειρές «Star Trek: Strange NewWorlds» και «The Man Who Fell to Earth» βρίσκονται υποψήφιες σε 5 και 1 κατηγορία, αντίστοιχα.

Από τη φετινή τελετή απονομής δεν θα μπορούσε να λείπει το ανατρεπτικό talk show των 23 Emmy «Last Week Tonight With John Oliver», καθώς απέσπασε 5 συνολικά υποψηφιότητες.