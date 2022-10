Τα συγχαρητήρια του Μισέλ και της Φον ντερ Λάιεν στη Μελόνι

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρησαν την Τζόρτζια Μελόνι για την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Συγχαρητήρια στην Τζόρτζια Μελόνι, καθώς αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ας εργαστούμε μαζί προς όφελος της Ιταλίας και της ΕΕ. Σας περιμένω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να εργαστούμε μαζί για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει στην ανάρτησή του στο τουίτερ ο Σαρλ Μισέλ.

Congratulations to @GiorgiaMeloni as you take office as Italy’s first female Prime Minister.

Let’s work together for the benefit of Italy 🇮🇹 and the EU 🇪🇺

La aspetto al Consiglio Europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione Europea #EUCO

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 22, 2022