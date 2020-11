Τα συγχαρητήρια του Έλληνα πρωθυπουργού στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκλογής του Τζο Μπάιντεν ως του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να τον συγχαρεί.

Με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει:

«Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν είναι αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος πως με εκείνον στην προεδρία οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας θα καταστούν ακόμη ισχυρότερες».

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020