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Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αρχαιρεσιών στην ΕΣΗΕΑ

από fimotro

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Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 9ης και 10ηςΦεβρουαρίου 2022 για την εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και των εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο.

Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Ψήφισαν: 928                        Έγκυρα: 880              ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 48

Έλαβαν:

1ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ266ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ229ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ207ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)200ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ173ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)164Αναπλ.
7ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)163Αναπλ.
8ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ158Αναπλ.
9ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ154Αναπλ.
10ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ)151Αναπλ.
11ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ134
12ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΙΑ)129
13ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ125
14ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)123
15ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ104
16ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΑ61
17ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ45

2. Υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Ψήφισαν: 928                        Έγκυρα: 880              ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 48

Έλαβαν:

1ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ233ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ)221ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ219ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ178ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ178ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6ΤΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ177Αναπλ.
7ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ166Αναπλ.
8ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ159Αναπλ.
9ΤΕΡΖΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)140Αναπλ.
10ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ133Αναπλ.
11ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ129
12ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ128
13ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)126
14ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)115
15ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ105
16ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ91
17ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ84
18ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ67

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

1. Επαναληπτική εκλογή

Α/ΑΜΕΣΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ΑΘΗΝΑ 9,84
 Υποψήφιοι:ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 Ψήφισαν:49
 Έγκυρα:46
 Άκυρα-Λευκά:3
 Έλαβε:ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ30
  ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ16
  Εκλέγεται ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   
2ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΕΡΑ
 Υποψήφιοι:ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 Ψήφισαν:61
 Έγκυρα:59
 Άκυρα-Λευκά:2
 Έλαβαν:ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ35
  ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ24
  Εκλέγεται ο ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
   
3ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ        
 Υποψήφιος:ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ψήφισαν:242
 Έγκυρα:162
 Άκυρα-Λευκά:80
 Έλαβε:ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ162
 Εκλέγεται  

 2. Νέες υποψηφιότητες

Α/ΑΜΕΣΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ACTION TV
Υποψήφιος:ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ψήφισαν:1
Έγκυρα:1
Άκυρα-Λευκά:0
Έλαβε:ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1
 Εκλέγεται
 
2ALPHA TV
 Υποψήφια:ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ
 Ψήφισαν:16
 Έγκυρα:13
 Άκυρα-Λευκά:3
 Έλαβε:ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ13
  Εκλέγεται
  
3ΑΝΤ1 TV
 Υποψήφιος:ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Ψήφισαν:16
 Έγκυρα:15
 Άκυρα-Λευκά:1
 Έλαβε:ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ15
  Εκλέγεται
  
4ETHNOS.GR
 Υποψήφια:ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 Ψήφισαν:6
 Έγκυρα:6
 Άκυρα-Λευκά:0
 Έλαβε:ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ6
  Εκλέγεται
  
5HUFFINGTONPOST.GR
 Υποψήφιος:ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 Ψήφισαν:3
 Έγκυρα:3
 Άκυρα-Λευκά:0
 Έλαβε:ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ3
  Εκλέγεται
  
6IEIDISEIS.GR
 Υποψήφιος:ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Ψήφισαν:2
 Έγκυρα:2
 Άκυρα-Λευκά:0
 Έλαβε:ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2
  Εκλέγεται
  
7REAL NEWS
 Υποψήφιος:ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Ψήφισαν:12
 Έγκυρα:12
 Άκυρα-Λευκά:0
 Έλαβε:ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12
  Εκλέγεται
  
8STAR TV
 Υποψήφιες:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
 Ψήφισαν:45
 Έγκυρα:44
 Άκυρα-Λευκά:1
 Έλαβαν:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ9
  ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ35
  Εκλέγεται η ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
  
9ΑΠΕ-ΜΠΕ
Υποψήφιοι:ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ψήφισαν:103
Έγκυρα:100
Άκυρα-Λευκά:3
Έλαβαν:ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ56
 ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ44
Εκλέγεται ο ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  
10Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
 Υποψήφια:ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 Ψήφισαν:36
 Έγκυρα:29
 Άκυρα-Λευκά:7
 Έλαβε:ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ29
  Εκλέγεται
  
11ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
 Υποψήφια:ΓΡΑΜΜΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 Ψήφισαν:8
 Έγκυρα:8
 Άκυρα-Λευκά:0
 Έλαβε:ΓΡΑΜΜΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ8
  Εκλέγεται
  
12ΡΑΔΙΟΜέΡΑ
 Υποψήφιος:ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ
 Ψήφισαν:2
 Έγκυρα:2
 Άκυρα-Λευκά:0
 Έλαβε:ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ2
  Εκλέγεται
  

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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