Η ιβουπροφαίνη και η παρακεταμόλη είναι ευρείας χρήσης αναλγητικά που χορηγούνται χωρίς συνταγή γιατρού αλλά ενδεχομένως να επηρεάζουν τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που αντιδρούμε συναισθηματικά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ανασκόπησης μελετών που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences. Διαβάστε περισσότερα…