T. Θεοδωρικάκος: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή για οπαδική βία

“Κλείνουν σύνδεσμοι χούλιγκαν”

Αύριο θα ανακοινωθεί το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για την οπαδική βία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα».

«Η πολιτεία ανταποκρίνεται στη λαϊκή απαίτηση να μπει τέλος σε αυτές τις καταστάσεις», σημείωσε. Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι σύνδεσμοι χούλινγκαν κλείνουν και ότι οι λέσχες φιλάθλων θα λειτουργούν υπό προϋποθέσεις.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους μετέχουν σε οπαδική βία και χουλιγκανικές δράσεις. «Θα προβλέπονται ποινές στέρησης ελευθερίας και δε θα υπάρχει η δυνατότητα αναστολής. Θα επικρατήσει το ιδιώνυμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ΠΑΕ θα πρέπει να βάλουν «πλάτη» στην προσπάθεια αυτή υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να καταλάβουν ότι οι χούλιγκανς δεν είναι η δύναμή τους. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ποινών και στις ΠΑΕ, ωστόσο απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/theodorikakos-kleinoun-syndesmoi-xouligkan-fylakisi-gia-opadiki-via-ayrio-anakoinoseis

