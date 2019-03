Συντριβή Boeing της Ethiopian Airlines με 157 επιβάτες

Αεροσκάφος της Ethiopian Airlines που εκτελούσε πτήση από την Αντίς Αμπέμπα στο Ναϊρόμπι συνετρίβη το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος μετέφερε 149 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. «Αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στις 8.44 το πρωί», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters το τραγικό γεγονός: «Μπορώ να σας επιβεβαιώσω το συμβάν. Συνέβη στις 8:44».

«Η Ethiopian Airlines και το προσωπικό της έχουν στείλει μονάδες διάσωσης στον τόπο του δυστυχήματος και κάνει τα πάντα για να παρέχει βοήθεια στα σωστικά συνεργεία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Ethiopian Airlines.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 149 επιβάτες και 8 άτομα προσωπικό. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την τύχη τους, όπως και οι λόγοι συντριβής του αεροπλάνου. Εκφράζονται φόβοι πως δεν υπάρχουν επιζώντες.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 Μαρτίου 2019