Συντριβή Boeing: Θρίλερ ο εντοπισμός των επιβατών

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η επιχείρηση εντοπισμού των επιβατών του μοιραίου αεροπλάνου που συνετρίβη στην Κίνα σήμερα, Δευτέρα.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 132 άνθρωποι, έπεσε σε περιοχή της νότιας Κίνας. Ως τώρα, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με την τύχη των επιβατών, καθώς δεν έχει εντοπιστεί κανείς. Οι ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο, που αποτελείται από άγριες δασικές περιοχές, ώστε να επιχειρήσουν να εντοπίσουν επιζώντες, αλλά οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο μόνο για συντρίμμια και φωτιές στην περιοχή της συντριβής.

Το Boeing 737 έπεσε στην περιοχή Γκουανγκσί το απόγευμα. Καπνός σηκώθηκε από το σημείο, καθώς ξέσπασαν πυρκαγιές, οι οποίες έσβησαν αργότερα μετά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής. Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μετέδωσε πως «η κατάσταση σχετικά με πιθανές απώλειες παραμένει ασαφής».

Διασωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο / CCTV via AP

Οι διασώστες έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν στα συντρίμμια, αλλά η επιχείρηση, που ούτως ή άλλως είναι πιο δύσκολη τη νύχτα, περιπλέκεται περαιτέρω από ισχυρούς ανέμους και βροχές. Αξιωματούχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει εξάλλου μιλήσει ήδη για συνθήκες χαμηλής ορατότητας που δυσχεραίνουν την αναζήτηση επιζώντων. Περίπου 655 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και πολλά πυροσβεστικά οχήματα, σύμφωνα με την περιφερειακή Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν σε δημοσιογράφους ότι το αεροπλάνο διαλύθηκε και άφησε μόνο συντρίμμια πίσω του, ενώ η εταιρεία έστειλε συλλυπητήρια στους συγγενείς των επιβατών, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάποιος επίσημος απολογισμός θυμάτων.

Πώς συνετρίβη το μοιραίο αεροσκάφος

Η πτήση της China Eastern Airlines έκανε μια τεράστια βουτιά πριν προσκρούσει στην πλαγιά ενός λόφου και εκραγεί σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα κοντά στην πόλη Wuzhou, στην κομητεία Teng, της νότιας επαρχίας Guangxi. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχουν επιζώντες.

Ένας αξιωματούχος διάσωσης φέρεται να δήλωσε ότι το αεροπλάνο έχει διαλυθεί εντελώς, ενώ η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή έκαψε και δέντρα και μπαμπού στην περιοχή, πριν τελικά σβήσει με τη βοήθεια των δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο. Η China Eastern εξέφρασε «βαθιά συλλυπητήρια» στους συγγενείς των επιβαινόντων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) δήλωσε ότι το αεροσκάφος έχασε την επαφή πάνω από την πόλη Wuzhou.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 123 επιβάτες και εννέα μέλη του πληρώματος. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 133 άτομα.

Το βίντεο παρακάτω υποτίθεται ότι δείχνει το σημείο της συντριβής:

Δείχνει αυτό το βίντεο το αεροπλάνο που συνετρίβη στην Κίνα;

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν τρομακτικά πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που υποτίθεται ότι δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει κάθετα προς το έδαφος, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σημειώνεται ότι η αυθεντικότητα του βίντεο και το κατά πόσο απεικονίζει όντως το αεροπλάνο που συνετρίβη δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πρόκειται για το παρακάτω βίντεο:

Συντριβή Boeing στην Κίνα: Τι προκάλεσε τη μοιραία βουτιά, τι εκτιμούν ειδικοί

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε την ξαφνική βύθιση και τη συντριβή της πτήσης MU5735, αλλά ειδικοί σε θέματα αεροπλοΐας δήλωσαν στην «Daily Mail» ότι μπορεί να ήταν «ένα συμβάν απώλειας ελέγχου, πιθανώς μετά από ακινητοποίηση του αεροσκάφους σε μεγάλο ύψος», ή μια βλάβη στους αισθητήρες στο πιλοτήριο.

Το μοντέλο 737-800 NG (737-89P) της Boeing Co. που συνετρίβη στην Κίνα τη Δευτέρα θεωρείται από τα ασφαλέστερα αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ.

Το 6 ετών αεροσκάφος ανήκει στα αεροπλάνα NG ή Next Generation, που προηγήθηκαν του 737 Max. Υπενθυμίζεται ότι με τα 737 Max, με το που κυκλοφόρησαν, προκλήθηκαν δύο δυστυχήματα και για μεγάλο χρονικό διάστημα καθηλώθηκαν παγκοσμίως στο έδαφος.

Το NG έχει ένα από τα καλύτερα ρεκόρ ασφαλείας, με μόλις 11 δυστυχήματα σε περισσότερα από 7.000 αεροπλάνα που παραδόθηκαν από το 1997, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία αερομεταφορών Cirium.

«Το 737 NG λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια και έχει εξαιρετικό ιστορικό ασφάλειας», δήλωσε στο Bloomberg ο Paul Hayes, διευθυντής αεροπορικής ασφάλειας και ασφάλισης της Cirium. «Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για το τι συνέβη, αλλά αν τα αρχεία καταγραφής του Flightfadar24 είναι ακριβή, κάτι φαίνεται ότι συνέβη απότομα και το αεροπλάνο έκανε βουτιά με τη μύτη από το ύψος πλεύσης».

It was unclear if any of the 132 crew and passengers survived the Boeing 737-800 crash in a mountainous area of southern China. The first rescuers on the scene found only debris and fires, and rain was likely to hamper rescue efforts overnight. https://t.co/50FH903CjY pic.twitter.com/weCICjeAR2

— The New York Times (@nytimes) March 21, 2022