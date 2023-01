Συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ: Τραγικός απολογισμός με 67 νεκρούς

Στους 67 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines στην Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

«Τριάντα ένα (πτώματα) έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός Α.Κ. Τσέτρι, προσθέτοντας ότι άλλα 36 πτώματα βρέθηκαν στη χαράδρα όπου το αεροσκάφος συνετρίβη .

Εκατοντάδες διασώστες συνέχιζαν να ερευνούν τον χώρο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 72 ανθρώπους και εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα Κατμαντού προς το αεροδρόμιο της Ποχάρα.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της συντριβής ενώ διασώστες και κάτοικοι της περιοχής είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

«Το αεροσκάφος φλέγεται», δήλωσε ο αστυνομικός Ατζάι Κ.Τσ., προσθέτοντας ότι τα μέλη των σωστικών συνεργείων δυσκολεύονται να φθάσουν στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται σε ένα φαράγγι μεταξύ δύο λόφων, κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Το αεροσκάφος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου από το Φαράγγι Σέτι στις 10:50 π.μ. (τοπική ώρα, 07:05 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωση. «Μετά συνετρίβη».

«Το μισό αεροσκάφος είναι στην πλαγιά», δήλωσε ο Αρούν Ταμού, κάτοικος της περιοχής, που δήλωσε στο Reuters ότι έφθασε στο σημείο μερικά λεπτά μετά τη συντριβή. «Το άλλο μισό έχει πέσει στο φαράγγι του ποταμού Σέτι».

Το αεροπορικό δυστύχημα αυτό είναι το πλέον πολύνεκρο στο Νεπάλ από τον Μάρτιο του 2018, όταν πτήση της US-Bangla συνετρίβη στο Κατμαντού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 51 από τους 71 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το Δίκτυο Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Τουλάχιστον 309 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2000 σε συντριβές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων στο Νεπάλ, όπου βρίσκονται οκτώ από τα 14 υψηλότερα βουνά του πλανήτη, μεταξύ των οποίων το Έβερεστ, όπου ο καιρός μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και να επικρατήσουν επικίνδυνες συνθήκες. Στη χώρα υπάρχουν επίσης ορισμένα από τα πλέον απομονωμένα και δύσκολα στην προσέγγιση αεροδρόμια του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει την πρόσβαση νεπαλέζικων αεροπορικών εταιριών στον εναέριο χώρο της από το 2013, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023