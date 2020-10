Συντάξεις: Από αύριο ξεκινά η πληρωμή των αναδρομικών

Αύριο απόγευμα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, από τους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των Ταμείων των τραπεζών και του ΟΤΕ, που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε μονό αριθμό. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε 4 χρόνους, έως τις 29 Οκτωβρίου μαζί με τις συντάξεις του Νοεμβρίου, και θα αφορούν αρχικά περίπου 973.000 δικαιούχους κύριων συντάξεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Βάσει των όσων έχει εξαγγείλει ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να πληρωθούν και οι κληρονόμοι των 172.222 θανόντων συνταξιούχων, που ήταν εν ζωή το επίμαχο εντεκάμηνο, αλλά απεβίωσαν στη συνέχεια. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω των οποίων θα γίνουν αιτήσεις από τους νόμιμους κληρονόμους, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο κύριος όγκος των δικαιούχων, συνταξιούχοι που λάμβαναν ήδη σύνταξη τον Ιούνιο του 2015 και είναι σήμερα εν ζωή, θα πληρωθεί μεταξύ 23-29 Οκτωβρίου, εφόσον βέβαια το 2012 είχαν κύρια σύνταξη ή εισόδημα από κύριες συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

Από αύριο το απόγευμα στα ΑΤΜ και την Παρασκευή το πρωί 23 Οκτωβρίου στα γκισέ των τραπεζών, θα πληρώνονται οι σνταξιούχοι από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ που ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου πληρώνονται οι σνταξιούχοι από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ σε όσους το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ τους είναι 0,2,4,6,8.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου πληρώνονται οι συνταξιούχοι από τα τέως Ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες).

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου πληρώνονται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, τέως ΝΑΤ, τέως ΕΤΑΤ, τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω πληρωμές δε συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης πριν ή κατά τη διάρκεια του 11μηνου. Αυτοί θα λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, απευθείας στους λογαριασμούς τους, χωρίς να υποβάλουν αίτηση.

