Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ – Τραμπ: Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν επιβραδύνθηκε για δεκαετίες

Μετά την φωτογραφία όλων των ηγετών των χωρών του ΝΑΤΟ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακριβώς πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε πρώτα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.



«Η κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πάει καλά», είπε μεταξύ άλλων ενώ έστειλε και το μήνυμα πως «δεν θα επιτρέψουμε εμπλουτισμό ουρανίου στην Τεχεράνη, στρατιωτικά». Ερωτώμενος συγκεκριμένα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναχτυπούσαν το Ιράν εάν ανακατασκευάσει το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Φυσικά».

Ερωτώμενος αν είχε επιτυχία το αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν θέλησε να κρατήσει αποστάσεις. Τόνισε ότι κατά την άποψή του είχε απόλυτη επιτυχία καθώς ότι ήταν πάνω στην επιφάνεια της γης καταστράφηκε αλλά όπως είπε το Ισραήλ θα δώσει απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα του χτυπήματος.



«Πιστεύω ότι ήταν πλήρης αφανισμός, πιστεύω ότι δεν πρόλαβαν να διασώσουν τίποτα γιατί ενεργήσαμε γρήγορα. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να απομακρυνθεί τέτοιο υλικό», πρόσθεσε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε επίσης για τις ιρανικές απειλές να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου και απάντησε: «Το τελευταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν τώρα είναι να εμπλουτίσουν οτιδήποτε. Θέλουν να ανασυνταχθούν. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».

