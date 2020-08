Συνεργάτες Ερντογάν: H Τουρκία θα… κυβερνήσει τον κόσμο!

Στενοί συνεργάτες του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, αποκάλυψαν τους στόχους της Άγκυρας, όπως δείχνουν τα βίντεο που δημοσιοποίησε στο twitter το ανεξάρτητο δίκτυο ενημέρωσης και αναλύσεων “Nordic Monitor”, του Τούρκου αυτοεξόριστου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Ειδικότερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Σουλεϊμάν Σόγλου, σε ομιλία του μπροστά σε ομάδα αξιωματικών στρατιωτικής βάσης, δήλωσε ότι η ”Τουρκία θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα γράψει ιστορία” και πως ”ο Θεός είναι με τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του”. Ο ίδιος έκανε έκανε λόγο επίσης για ”απροσδόκητες εξελίξεις στην Τουρκία” χωρίς ωστόσο να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Μεχμέτ Οζασεκί, του νούμερο δύο στο κόμμα AKP του Ερντογάν. Συγκεκριμένα, ο Οζασεκί μίλησε για προώθηση του θρησκευτικού λόγου και του ισλάμ, από τα Βαλκάνια έως την Ισπανία, υπερασπιζόμενος τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας στη ”φυσική της μορφή” σε τζαμί. Ανέφερε επίσης πως ”εμείς ζούμε σε αυτή τη χώρα. Έχουμε λόγο για ότι βρίσκεται σε αυτά τα εδάφη. Όσοι μας ασκούν κριτική, ας εξηγήσουν πως κατέστρεψαν όλα τα τζαμιά στην Ισπανία και τα μετέτρεψαν σε εκκλησίες. Δεν άφησαν ούτε ένα τζαμί στα Βαλκάνια, όπου κυριαρχούσαμε για 400-500 χρόνια. Δεν έχουν ούτε ένα τζαμί στις πρωτεύουσές τους…Θα προστατεύσουμε τη θρησκεία μας, δεν μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε κριτική.”

The entire Turkish leadership has gone nuts. 🤪

Talking to a select group in a military base, Interior Minister Suleyman Soylu claimed #Turkey will rule the world, writes history, God is with President #Erdogan gov’t, predicts unexpected developments soon. pic.twitter.com/O6Lgnbguom

