Συνελήφθη ο Τραμπ για την υπόθεση Ντάνιελς – Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνελήφθη πριν από λίγο μετά από την ιστορική απαγγελία κατηγοριών στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς για τα κρυφά χρήματα.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM

— CNN (@CNN) April 4, 2023