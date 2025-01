Συνελήφθη κρυμμένος στην κατοικία του ο αποπεμφθείς πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν

πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol συνελήφθη, σύμφωνα με την υπηρεσία Διερεύνησης της Διαφθοράς για Ανώτατους Αξιωματούχους (CIO) της χώρας, μετά το δεύτερο ένταλμα που εκδόθηκε για τη σύλληψή του, στις 7 Ιανουαρίου με την κατηγορία της απόπειρας επιβολής στρατιωτικού νόμου που επιχείρησε τον Δεκέμβριο.

#UPDATE South Korean authorities have arrested impeached President Yoon Suk Yeol over his abortive declaration of martial law, they said Wednesday, making him the country's first sitting head of state to be detained.



