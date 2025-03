Συνεδριάζει η Σύνοδος του Λονδίνου για την Ουκρανία – Στάρμερ σε Ζελένσκι: Είμαστε στο πλευρό σας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής στο Λάνκαστερ Χάους η σύνοδος του Λονδίνου για την Ουκρανία με τη συμμετοχή 15 ηγετών και οικοδεσπότη τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.



«Ελπίζω να ξέρετε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ είμαστε στο πλευρό σας και στο πλευρό του Ουκρανικού λαού για όσο χρειαστεί» είπε ο Στάρμερ στον παρόντα στη σύνοδο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

'This is a once in a generation moment for the security of Europe'



Sitting next to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and French President Emmanuel Macron, Sir Keir Starmer kicks off the Ukraine War summit in London.

https://t.co/DcT0MApX1X



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/PAYNIJNykH