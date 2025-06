Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς το Ισραήλ στο Ιράν – Για κήρυξη πολέμου κάνει λόγο η Τεχεράνη

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (13/6) ότι η επίθεση του Ισραήλ εναντίον του ιρανικού εδάφους αποτελεί «κήρυξη πολέμου» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιδράσει.

Σε επιστολή που απηύθυνε στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί περιέγραψε την επίθεση ως «κήρυξη πολέμου» εναντίον του Ιράν και «κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να αντιμετωπίσει αμέσως το ζήτημα», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου.

Israeli Air Force fighter jets completed an "extensive blow" against Iran's air defenses in the west of the country, the military says.



As part of the strike, the IDF says dozens of radars and air defense missile launchers were destroyed.



