Συνεχές σφυροκόπημα στη Γάζα εν αναμονή της εισβολής

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα εν αναμονή της χερσαίας εισβολής, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι πολλές από τις ρουκέτες της Χαμάς προσγειώνονται επίσης μέσα στη Γάζα.

«Το ένα πέμπτο των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τους τρομοκράτες τις τελευταίες 24 ώρες έπεσαν στη Γάζα σκοτώνοντας πολίτες, ανέφερε ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) σε ενημέρωσή του νωρίτερα.

Ο εκπρόσωπος του IDF Ντάνιελ Χαγκάρι έκανε λόγο για 550 ρουκέτες από τη Χαμάς και το Ισλαμιστικό Τζιχάντ που έπεσαν μέσα στη Γάζα, σκοτώνοντας αθώους αμάχους. «Σκοτώνουν τους ίδιους τους ανθρώπους τους», τόνισε.

1 in 5 Hamas & Islamic Jihad rockets hit Gaza in the last 24 hours. pic.twitter.com/sfOv02NMuU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2023