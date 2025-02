Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: Όσα αποφασίστηκαν σε σχέση με την Ευρώπη και την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν χθες ανήμερα της επετείου τριών ετών από την εισβολή στην Ουκρανία σε φιλικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να κρύβουν τις έντονες διαφορές στην προσέγγισή τους στο Ουκρανικό, αναφορικά με την πρόταση του Τραμπ για μια γρήγορη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, καταδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών, ο Τραμπ και ο Μακρόν επέδειξαν μια φιλική σχέση που βασίζεται σε χρόνια καλών διμερών σχέσεων. Ωστόσο ο Μακρόν κατέστησε σαφές ότι διαφωνεί με τον Τραμπ σε ορισμένα βασικά ζητήματα.

Notable moment in the Oval Office where Trump says “Europe is loaning the money to Ukraine” and “they’re getting their money back” when Macron interrupted to say, “No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort.” pic.twitter.com/QFzv9WhsIz