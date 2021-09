Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Πάιατ για την ασφάλεια

Eθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάιατ είχε σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Προστασίας του πολίτη ανέφερε ότι «η συνεργασία με τις ΗΠΑ στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας είναι ισχυρή και αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα».

Σε ανάρτησή του στο Τwitter ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του πολίτη και εξέφρασε τη βούληση του να συνεχιστεί η ισχυρή συνεργασία των δύο χωρών για τα ζητήματα της ασφαλείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Congratulations to @theodorikakosp on his appointment as the new @GSCP_GR Minister. We had an excellent meeting & I look forward to working w/ the Minister to continue our countries’ strong cooperation on law enforcement, counterterrorism & security, as well as combating COVID19. pic.twitter.com/rLVyiEyB1U

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 7, 2021