Συνάντηση Σχοινά – Ερντογάν στην Άγκυρα για το μεταναστευτικό

Την Άγκυρα επισκέφτηκε σήμερα για το μεταναστευτικό ο νέος αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, μαζί με την αρμόδια Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον. Ο αντιπρόεδρος και η επίτροπος συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και τον πρόεδρο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Μουσταφά Σεντόπ.

Constructive day of talks in #Ankara together with ⁦@YlvaJohansson⁩. Thank you President @RTErdogan, @fuatoktay, @goklevent, @frkkymkc for your hospitality. The EU remains fully committed to the implementation of the EU-Turkey Statement of 16 March 2016. #MigrationEU pic.twitter.com/nEGwxoQOte

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) December 6, 2019