Συνάντηση Μητσοτάκη- Γκουτιέρες στην Αθήνα

Τον γγ του ΟΗΕ κ. Γκουτιέρες υποδέχτηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτηση του που συνοδεύει απο φωτογραφία των δυο τους απο το σπίτι του στον Λυκαβηττό, ο πρωθυπουργός αναφέρει οτι «είναι μια ευκαιρία να μιλήσει ανεπίσημα με τον κ. Γκουτέρες για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού

Ιt was my pleasure to welcome tonight the UN Secretary General @antonioguterres who is visiting Greece. A good opportunity to talk informally about the big international challenges we are facing. pic.twitter.com/3gWcAjtJbe

