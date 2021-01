Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Εκκένωση λόγω φωτιάς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, το οποίο εκκενώνεται άμεσα εξαιτίας φωτιάς. Συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου, πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν από τη βόρεια πτέρυγα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα στη δυτική πλευρά του κτιρίου γινόταν πρόβα για την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021