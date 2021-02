Συναγερμός στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από το μπλακάουτ

Πάνω από 100 αστυνομικοί έκαναν κλοιό ασφαλείας

«Το black out που δημιουργήθηκε στην Αττική, σε πάρα πολλές περιοχές του κέντρου, δημιούργησε πρόβλημα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεδομένου ότι πέραν του black out της ΔΕΗ υπήρχαν προφανώς και κάποιες άλλες αστοχίες, οι οποίες άφησαν για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι το καθολικό black out το Εθνικό Μουσείο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν υποχρέωσή μου να πάω επιτόπου με τον γενικό γραμματέα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη».

Τα παραπάνω πληροφόρησε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Όπως διευκρίνισε η υπουργός, αν και το ανθρώπινο δυναμικό ήταν εκεί, «δημιουργήθηκε ένα θέμα μη λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων του μουσείου».

«Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και πήγαμε εκεί, ακριβώς για να δούμε τι συμβαίνει και να φροντίσουμε για την άμεση αποκατάσταση, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μαζεύτηκαν 100 αστυνομικοί και πάνω. Βεβαίως, γιατί με το που με ειδοποίησε ο γενικός γραμματέας, τον οποίο είχε ειδοποιήσει, όπως έπρεπε να γίνει, η αρμόδια αρχιφύλακας, επικοινώνησα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο πραγματικά ευχαριστώ για την άμεση αντίδρασή του, και μέσα σε μερικά λεπτά, γύρω από το Εθνικό Μουσείο είχαν προστρέξει δυνάμεις, δημιουργώντας μία αλυσίδα ασφαλείας», συμπλήρωσε η κ. Μενδώνη απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Όταν ένα μείζον μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας μας, το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο στο επίπεδο των συλλογών του, έστω και για ελάχιστο χρόνο μένει με πλημμελή φύλαξη, είναι το στοιχειώδες καθήκον μας, και αυτό έπραξε και ο υφυπουργός, ο κ. Οικονόμου, και η αστυνομία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έκαναν κλοιό γύρω από το μουσείο», σημείωσε η υπουργός.