Συναγερμός στο “Ελ. Βενιζέλος”: Σήμα για καπνό στο πιλοτήριο σε Airbus με 150 επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αεροσκάφος τύπου Airbus A319 με 150 επιβαίνοντες ζήτησε άμεση άδεια για έκτακτη προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αεροπλάνο επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ανέφερε κατάσταση FULL EMERGENCY, εξαιτίας καπνού που εντοπίστηκε στο πιλοτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή, με ενεργοποίηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν ομαλά, ενώ το πλήρωμα ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνου. Επρόκειτο για αεροσκάφος της Air Baltic με προορισμό τη Ρίγα της Λεττονίας.

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε σταδιακά, ενώ οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος. Καθ’ όλη την διάρκεια του περιστατικού, εξυπηρετούνταν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο από τον δεύτερο αεροδιάδρομο.

Carpatair flight #BTI612 declared an emergency and returned to Athens Airport immediately after takeoff. On the ground, the A319 is being followed by multiple ground vehicles, including at least one ambulance