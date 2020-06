Συναγερμός για στέλεχος της γρίπης των χοίρων – Μπορεί να προκαλέσει νέα πανδημία

Ο ιός, που φέρεται να μπορεί να περάσει σε ανθρώπους, ανιχνεύθηκε μέσω ανάλυσης ρινικών επιχρισμάτων που ελήφθησαν από χοίρους σε σφαγεία στην Κίνα. Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες.

Ένα στέλεχος της γρίπης των χοίρων, που φέρεται να έχει την προοπτική να «περάσει» στους ανθρώπους και να προκαλέσει άλλη μια πανδημία, αναγνώρισαν ερευνητές.

Ο ιός, τον οποίο οι ερευνητές αποκαλούν G4 EA H1N1, ανιχνεύθηκε μέσω ανάλυσης 30.000 ρινικών επιχρισμάτων που ελήφθησαν από χοίρους σε σφαγεία στην Κίνα.

Έχει χαρακτηριστεί ως μίγμα γρίπης που βρέθηκε σε ευρωπαϊκά και ασιατικά πουλιά και του ιού H1N1, ο οποίος πιστεύεται ότι σκότωσε έως και μισό εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως το 2009. Η συμπερίληψη των γονιδίων H1N1 υποδηλώνει ότι ο ιός θα μπορούσε να προσαρμοστεί και να εξαπλωθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

«Οι ιοί G4 έχουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός υποψήφιου πανδημικού ιού», έγραψαν οι ερευνητές από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο της Κίνας.

Ακολουθώντας μια απότομη αύξηση του επιπολασμού από το 2016, το νέο στέλεχος είναι τώρα «ο κυρίαρχος γονότυπος που κυκλοφορεί σε χοίρους και ανιχνεύεται σε τουλάχιστον 10 επαρχίες», προσθέτουν.

Οι δοκιμές των ερευνητών στους χοίρους αποκάλυψαν επίσης ότι πάνω από το 10% ήταν θετικό για αντισώματα έναντι του G4. «Αυτή η μολυσματικότητα αυξάνει σημαντικά την ευκαιρία προσαρμογής του ιού στους ανθρώπους και εγείρει ανησυχίες για την πιθανή δημιουργία πανδημικών ιών», προσθέτει το άρθρο.

«Πρέπει να εφαρμοστεί επειγόντως ο έλεγχος των επικρατούμενων ιών G4 EA H1N1 σε χοίρους και η στενή παρακολούθηση σε ανθρώπινους πληθυσμούς, ειδικά στους εργαζόμενους στη βιομηχανία χοίρων» ανέφεραν οι ερευνητές.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η πιθανότητα το συγκεκριμένο στέλεχος να προκαλέσει νέα πανδημία ήταν χαμηλή, αλλά προειδοποίησε ότι απαιτείται ακόμη επαγρύπνηση.

«Η γρίπη μπορεί να μας εκπλήξει», δήλωσε η βιολόγος Martha Nelson στο Science Magazine. «Και υπάρχει κίνδυνος να παραμελήσουμε τόσο τη γρίπη όσο και άλλες απειλές αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο καθηγητής Kin-Chow Chang, ο οποίος έχει μελετήσει τον ιό και εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, δήλωσε στο BBC ότι ο G4 δεν αποτελεί ακόμη πρόβλημα, αλλά πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τους δυνητικά επικίνδυνους νέους ιούς».