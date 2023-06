Σύγκρουση τρένων στην Ινδία – Τουλάχιστον 50 νεκροί και 179 τραυματίες

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 179 τραυματίστηκαν όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε, αφού συγκρούστηκε με ένα τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην περιοχή Μπαλασόρ της Οντίσα, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης και τοπικούς αξιωματούχους. Οι τραυματίες μεταφέρονται σε κέντρα υγείας στο Σόρο, το Γκοπαλπούρ και την Χανταπάντα.

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9

— BNO News (@BNONews) June 2, 2023