Σύγκρουση τραμ στο Στρασβούργο – Αναφορές για δεκάδες τραυματίες

Δεκάδες επιβάτες φέρονται να έχουν τραυματιστεί μετά από σύγκρουση δύο τραμ που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/1) στο Στρασβούργο, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια του ατυχήματος.

Στα πρώτα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζονται άνθρωποι σε πανικό να σπάνε τις πόρτες των βαγονιών για να απεγκλωβιστούν μετά τη μετωπική σύγκρουση στον κεντρικό σταθμό της πόλης.

Οι πρώτες πληροφορίες, που δεν έχουν διασταυρωθεί πλήρως, αναφέρουν πως οι τραυματίες είναι δεκάδες, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για 20 άτομα.

Two trams have collided in Strasbourg, France, at the city's train station!



According to police sources, the incident left between 20 and 30 people injured. Reports from locals indicate that five individuals are in critical condition.