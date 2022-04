Συγκίνηση στον Άνφιλντ: Χειροκρότημα συμπαράστασης στον Ρονάλντο

Μια συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στο 7ο λεπτό του αγώνα Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ, με σύσσωμο το γήπεδο να στέκεται όρθιο και να χειροκροτεί θερμά, εκφράζοντας τη συμπαράστασή των φιλάθλων στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την οικογένειά του, καθώς χθες «χάθηκε» το νεογέννητο αγοράκι της οικογένειας στη γέννα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρονάλντο δεν αγωνίζεται στο αποψινό ματς για λόγους πένθους. Η Λίβερπουλ, πάντως δεν έχει δείξει οίκτο απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προηγείται ήδη με σκορ 2-0 στο 27ο λεπτό του αγώνα, με τον Λουίς Ντίας και τον Μοχάμεντ Σαλάχ να έχουν πετύχει τα γκολ των «κόκκινων».

Σημειώνεται πως οι δύο ομάδες έχουν μια από τις πιο άγριες αντιπαλότητες στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Δείτε την συγκλονιστική στιγμή στο 7ο λεπτό, προς τιμήν του «CR7».

A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN

