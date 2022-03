Συγκέντρωση έξω από το σπίτι της κόρης του Λαβρόφ

Στο Λονδίνο, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι της 26χρονης Πολίνα Κοβάλεβα, θετής κόρης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, φωνάζοντας το σύνθημα: «Ο πατέρας σου είναι δολοφόνος».

Την ίδια στιγμή, κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που χαρακτήριζαν την Πολίνα, «κόρη ενός εγκληματία πολέμου που ξεπλένει χρήματα στη χώρα» τους.

Η 26χρονης Πολίνα Κοβάλεβα, κόρη της εδώ και 20 χρόνια «επίσημης» ερωμένης του Σεργκέι Λαβρόφ, Σβετλάνα Πολιάκοβα, είναι ιδιοκτήτρια μιας έπαυλης αξίας 4,5 πέντε εκατομμυρίων λιρών, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022