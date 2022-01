Στους “16” του Australian Open ο Τσιτσιπάς, 3-1 τον Περ

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για δύο ώρες και 45 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στους «16» Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, καθώς επικράτησε με 6-3, 7-5, 6-7(2), 6-4 του Γάλλου, Μπενουά Περ.

Στο πρώτο σετ, ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε break στο δεύτερο γκέιμ, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς στην συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους, με τον Τσιτσιπά να φθάνει στο 6-3, μετά από 33 λεπτά.

Σε ανάλογο πλαίσιο, εξελίχθηκε και το δεύτερο σετ με τους Τσιτσιπά και Περ να υπερασπίζονται επιτυχώς το σερβίς τους. Μέχρι το 11ο γκέιμ, όταν ο Ελληνας πρωταθλητής έκανε το καθοριστικό break και πήρε σαφές προβάδισμα για την νίκη, με 7-5 σε 49 λεπτά.

Hey Siri, tell @steftsitsipas he's into the fourth round at #AO2022 😅

The world No.4 defeats Benoit Paire 6-3 7-5 6-7(2) 6-4 to secure a spot in the second week of the #AusOpen. pic.twitter.com/gFpwWbaYh6

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2022