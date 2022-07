Στον Ινδικό ωκεανό κατέπεσαν τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου Long March

Ένα τμήμα του κινεζικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε στο διάστημα την περασμένη Κυριακή επέστρεψε ανεξέλεγκτο στην ατμόσφαιρα το Σάββατο και διαλύθηκε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, χωρίς να διευκρινίσει εάν τα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές.

25T core stage of a Long March 5B🚀 reentered #Earth's atmosphere over the #Indian Ocean, and most of the components have been burnt out during reentry#CZ5B lifted off on July 24, carrying a new module toward 🇨🇳 under-construction #Tiangong space station pic.twitter.com/7DIU0jaRq2

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022