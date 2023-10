Στον Γιον Φόσσε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023

Ο Νορβηγός συγγραφέας Γιον Φόσε κέρδισε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία το μεσημέρι της Πέμπτης (5/10).

Ο Γιον Γόσε, με το μινιμαλιστικό και υπερ-νατουραλιστικόι ύφος του ανανέωσε ριζοσπαστικά το τοπίο της Νορβηγικής δραματουργίας. Έχει γράψει πλήθος μυθιστορημάτων, θεατρικών έργων, ποιητικών συλλογών, δοκιμίων και παιδικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων «Το άλλο όνομα» κ.α.

«Το εκτεταμένο έργο του, το οποίο είναι γραμμένο στα νεονορβηγικά και καλύπτει μια ποικιλία ειδών λογοτεχνίας, αποτελείται από έναν θησαυρό θεατρικών έργων, μυθιστορημάτων, ποιητικών συλλογών, δοκιμίων, παιδικών βιβλίων και μεταφράσεων» αναφέρει η επιτροπή.

«Αν και είναι σήμερα ένας από τους δημοφιλέστερους θεατρικούς συγγραφείς του κόσμου, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο για την πρόζα του».

Ποιος είναι ο Γιον Φόσσε

Ο Jon Fosse (Γιον Φόσσε) γεννήθηκε το 1959 στο Haugesund της Νορβηγίας και από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 ζει στο Bergen. Σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία και δίδαξε στην Ακαδημία Δημιουργικής Γραφής στο Hordaland. Το 1983 εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα “Κόκκινο, μαύρο” το οποίο ακολούθησαν πληθώρα άλλων μυθιστορημάτων, ποιητικών συλλογών, δοκιμίων και παιδικών βιβλίων. Το 1994 έγραψε το πρώτο του θεατρικό έργο “Και δε θα χωρίσουμε ποτέ”, που ανέβηκε στην Εθνική Σκηνή του Bergen. Ακολούθησαν τα: “Κάποιος θα έρθει”, “Το παιδί”, “Το όνομα”, για το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο ‘Ιψεν, “Η νύχτα τραγουδά τα τραγούδια της”, “Όνειρο φθινοπώρου”, “Μια μέρα καλοκαιριού”, “Παραλλαγές θανάτου”, “Χειμώνας”, “Τόσο όμορφα”, “Κορίτσι στον καναπέ” και πολλά άλλα. Τον Αύγουστο του 2000 του απονεμήθηκε το Θεατρικό Βραβείο του Βορρά και τον Δεκέμβριο του 2003 χρίστηκε Ιππότης της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής. Το μινιμαλιστικό και υπερ-νατουραλιστικό ύφος του Φόσσε ανανέωσε ριζοσπαστικά το τοπίο της Νορβηγικής δραματουργίας.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023