Στο Μεξικό ο Βαρουφάκης: Κάνει αγώνα για να απελευθερωθεί ο Ασάνζ

Στο Μεξικό βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του κόμματος.

Σημειώνεται πως ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού του κ. Βαρουφάκη ήταν η Κούβα ενώ τώρα κατέφθασε στο Μεξικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ο Γιάνης Βαρουφάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της χώρας, προκειμένου να συζητήσουν για ένα “Νέο Κίνημα των Αδέσμευτων” και την εκστρατεία για να απελευθερωθεί ο δημιουργός των wikileaks Julian Assange, ο οποίος παραμένει από το 2010 κρατούμενος σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, περιμένοντας την αγγλική δικαιοσύνη να αποφανθεί αν θα τον εκδώσει στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί.

After his trip to Cuba, @yanisvaroufakis has landed in Mexico for an official visit that will include a meeting with President @lopezobrador_, in which they will discuss the New Non-Aligned Movement and the campaign to free Julian Assange. pic.twitter.com/HNI9U8cGth

— DiEM25 (@DiEM_25) January 30, 2023