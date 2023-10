Στο Greece Race for the Cure η Νατάσα Καραμανλή και η Ρίτα Μωραϊτάκη

Στις εκδηλώσεις του επετειακού αγώνα Greece Race for the Cure μετείχε η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στον κεντρικό τομέα με την παράταξη του Νίκου Χαρδαλιά, Αττική Μπροστά, κα Ρίτα Μωραϊτάκη Πικρού. Η διοργάνωση γιόρτασε τα 15 χρόνια και περίπου 44.000 δρομείς έλαβαν μέρος στον αγώνα και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Greece Race for the Cure. H κα Μωραϊτάκη Πικρού μαζί τον Υποψήφιο Περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, αλλά και με την γιατρό-χειρουργό και σύζυγο του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, Νατάσα Παζαΐτη, μετέφεραν το μήνυμα ότι καρκίνος του μαστού είναι εδώ και μας αφορά όλες και όλους, αλλά «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

