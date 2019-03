Στο δημαρχείο του Τορόντο κυματίζει η ελληνική σημαία

«Η σημαία της Ελλάδας θα κυματίζει στο δημαρχείο του Τορόντο σήμερα για τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο δήμαρχος της μεγαλύτερης σε πληθυσμό πόλης του Καναδά, Τζον Τόρι (John Tory). «Περιμένουμε με ανυπομονησία την παρέλαση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας το απόγευμα στο Ντάνφορθ (Danforth), με την παρουσία χιλιάδων κατοίκων!», σημειώνει στην ίδια ανάρτησή του ο δήμαρχος του Τορόντο.

The flag of Greece will be raised at City Hall today to celebrate Greek Independence Day. Looking forward to marching in the Greek Independence Day Parade this afternoon on the Danforth with thousands of residents! pic.twitter.com/U65u4blSed

— John Tory (@JohnTory) 24 Μαρτίου 2019