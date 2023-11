Στο Δ.Σ. της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου εξελέγη ο επινοητής της “νεκρής μικρής Μαρίας του Έβρου”

Στην θέση του βοηθού του Γενικού Γραμματέα εξελέγη ο Γιώργος Χρηστίδης, ο άνθρωπος που επινόησε την «νεκρή μικρή Μαρία του Έβρου», κατά τον Αύγουστο του 2022. Σε ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΞΤ, η οποία έλαβε χώρα στις 8 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Χρηστίδης εξελέγη στο ΔΣ, προφανώς λόγω του αμερόληπτου, ενδελεχούς και έγκυρου ρεπορτάζ του. Ξέρετε, αυτό «τρομερό» ψεύτικο ρεπορτάζ του Γιώργου Χρηστίδη, που ανάγκασε το Spiegel σε αναδίπλωση και που τελικά σύρθηκε να αφαιρέσει όλα τα άρθρα του, επί του συγκεκριμένου κατασκευασμένου θέματος, με τον Ξένο Τύπο να κάνει λόγο για «νέα υπόθεση Relotius» με fake news. Αν μη τι άλλο, είναι ενδεικτικό, όχι μόνο της προστασίας που τυγχάνει ο κατασκευαστής ψευδών ειδήσεων, Γιώργος Χρηστίδης, αλλά και της αξιοπιστίας της ΕΑΞΤ.

Ως πρόεδρος εξελέγη η γνωστή και μη-εξαιρετέα Νεκταρία Σταμούλη του Politico, που έχει πάρει εργολαβία να δημοσιεύει όλα τα αφηγήματα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να ασκείται διεθνής πίεση στην Κυβέρνηση, τον Σάββα Καρμανιόλα, ο οποίος είναι φωτογράφος πανταχού παρών σε πορείες και ταραχές των μπαχαλάκηδων, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αντιπρόεδρος Sanja Ristovska, η οποία είναι σύμφωνα με το βιογραφικό της είναι ανταποκρίτρια του «MIA news agency North Macedonia», τουτέστιν… Σκοπιανή! Δηλαδή, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εξελέγη αντιπρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου μια κυρία από τα Σκόπια. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, που λέει και μια ψυχή. Όπως εντελώς τυχαία, είναι και η ευαισθησία που δείχνουν οι «ανταποκριτές» στα θέματα της λαθρομετανάστευσης. Συμπτώσεις συνεχώς, ξεκάθαρα αθώες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σελίδα της ΕΑΞΤ, όπου κάτω από την κατηγορία «Handbook» (βλ. παρακάτω), υπάρχει μια επιλογή ονόματι «Long-Term Agenda», η οποία καλύπτεται πίσω από κάποιον κωδικό, που γνωρίζουν μόνο τα μέλη της ΕΑΞΤ. Το ερώτημα είναι το εξής: εάν οι ανταποκριτές έχουν ατζέντα, είναι όντως ανταποκριτές, ή μήπως κάτι άλλο; Ο ανταποκριτής οφείλει να είναι αμερόληπτος και προφανώς όταν έχει ατζέντα -αλήθεια, ποιου την ατζέντα προάγουν οι ανταποκριτές, αν όχι των χωρών των μέσων που εκπροσωπούν;- μόνο ανταποκριτής δεν είναι. Είναι de facto προαγωγός ξένων συμφερόντων και καλό είναι να ξέρουμε, με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε.

