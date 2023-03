Στήριξη από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας ζήτησε η Credit Suisse

Ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά την Credit Suisse, καθώς, σύμφωνα με τους Financial Times, υπέβαλε αίτημα για να λάβει κρατική βοήθεια.

Η ελβετική τράπεζα προσέφυγε στην κεντρική τράπεζα της χώρας ζητώντας να αποσπάσει δήλωση δημόσιας στήριξης, μετά την κατρακύλα της μετοχής της την Τετάρτη. Η πτώση ήρθε μετά τη δήλωση του Σαουδάραβα μεγαλομετόχου της Credit Suisse ότι δεν θα παράσχει επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση στην ελβετική τράπεζα.

Η Credit Suisse ζήτησε επίσης δημόσια στήριξη και από την Finma, την ελβετική ρυθμιστική αρχή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χωρίς όμως να έχει υπάρξει αντίδραση από καμία από τις δύο πλευρές.

Νέο ιστορικό χαμηλό για τη μετοχή

H μετοχή της τράπεζας έκανε ελεύθερη πτώση την Τετάρτη καταγράφοντας απώλειες κατά 30% στα 1,56 ελβετικά φράγκα, αφού νωρίτερα είχε διακοπεί η διαπραγμάτευσή της σε μια απόπειρα να ανακόψει το sell off.

Η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse υποχώρησε κάτω από τα 7 δισ. στερλίνες (7,6 δισ. δολάρια), με την τράπεζα να έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 4 δισ. στερλινών μόλις πριν από λίγους μήνες.

«Φαίνεται αναπόφευκτο να παρέμβει η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας και να προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας», δήλωσε ο Octavio Marenzi, αναλυτής της Opimas. «Η κεντρική τράπεζα και η ελβετική κυβέρνηση έχουν πλήρη επίγνωση ότι η χρεοκοπία της Credit Suisse ή ακόμη και τυχόν απώλειες θα κατέστρεφαν τη φήμη της Ελβετίας ως χρηματοπιστωτικού κέντρου».

Παρέμβαση της ΕΚΤ

Λίγο νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησε από ευρωπαϊκές τράπεζες να ενημερώσουν σχετικά με την έκθεσή τους στην Credit Suisse, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η ΕΚΤ συζήτησε τα υπέρ και τα κατά του να προβεί σε δημόσια δήλωση για να προσπαθήσει να ηρεμήσει την αγορά, αποφάσισε όμως τελικά να μη το πράξει, υπό τον φόβο ότι θα ενισχύσουν τον πανικό.

Η κατάρρευση της μετοχής της Credit Suisse που έφερε πανικό στις ευρωαγορές, γίνεται μία μέρα πριν η ΕΚΤ ανακοινώσει τη νέα αύξηση επιτοκίων για τον Μάρτιο. Αναλυτές και οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ δεν θα υποχωρήσει παρά τον πανικό στις χρηματιστηριακές αγορές.

Τις τελευταίες ημέρες, η διεθνής κρίση γύρω από τον χρηματοοικονομικό κλάδο είχε επικεντρωθεί σε περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες, όπως η Silicon Valley Bank και η Signature Bank, οι οποίες κατέρρευσαν λόγω κακής διαχείρισης εκ μέρους των διοικήσεών τους, εν μέσω ενός περιβάλλοντος ταχείας αύξησης επιτοκίων το τελευταίο έτος από πλευράς της Federal Reserve.

Την Τετάρτη το πρωί, ωστόσο, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πέρασε σε μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, με τη μετοχή της Credit Suisse να πέφτει σε νέο ιστορικό χαμηλό.

Το όχι από Σαουδική Αραβία

Ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ομίλου Credit Suisse απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να αιμοδοτήσει την ελβετική τράπεζα, επικαλούμενος ζητήματα ρυθμιστικού πλαισίου.

“Η απάντηση είναι ένα απόλυτο όχι, για πολλούς λόγους πέραν του απλούστερου, ότι υπάρχει ζήτημα ρυθμιστικού πλαισίου και καταστατικού καθώς η συμμετοχή μας θα υπερβεί το 10% (σ.σ. αυτή τη στιγμή το ποσοστό που κατέχει ανέρχεται σε 9,88%”, ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του πρακτορείου Bloomberg TV την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε για το κατά πόσον η τράπεζά του θα ήταν ανοικτή στο να βοηθήσει την Credit Suisse, εάν εκείνη προέβαινε σε αίτημα για παροχή ρευστότητας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Credit Suisse, Axel Lehmann, δήλωσε σήμερα ότι η κρατική βοήθεια προς την τράπεζα “δεν είναι αναγκαία”. Μιλώντας σε συνέδριο του χρηματοπιστωτικού κλάδου στη Σαουδική Αραβία, ο Lehmann τόνισε ότι δεν είναι ακριβές να συγκριθούν τα προβλήματα της Credit Suisse με την πρόσφατη κατάρρευση της Silicon Valley Bank, κυρίως επειδή οι ρυθμιστικοί κανόνες που διέπουν τις δύο τράπεζες είναι διαφορετικοί. “Έχουμε ισχυρούς δείκτες κεφαλαίου, έναν ισχυρό ισολογισμό”, υπογράμμισε ο Lehman και πρόσθεσε πως “πήραμε ήδη το φάρμακο”, σημειώνοντας ότι η τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της.

Η μετοχή της Credit Suisse έφτασε να υποχωρεί έως και 29% την Τετάρτη, σε νέο ιστορικό χαμηλό, στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, στα 1,59 ελβετικά φράγκα.

Καθώς η Credit Suisse τραβά μαζί της μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, με αναστολή διαπραγμάτευσης και για τις μετοχές των Societe Generale, Monte dei Paschi και UniCredit, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες Citigroup and Wells Fargo βλέπουν τις μετοχές τους να χάνουν άνω του 4%, η Goldman Sachs υποχωρεί άνω του 5% και η Bank of America άνω του 2%.

Οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, που πήραν μια ανάσα οδηγώντας σε ανάκαμψη της αγοράς την Τρίτη, δέχονται σήμερα ισχυρές πιέσεις. O τίτλος της First Republic Bank κατρακυλά κατά 14%. Σημαντικές απώλειες για τη Fifth Third Bancorp στο -5,72%, την Old National Bancorp στο -4,5% και τη Zions Bancorp στο -3,83%.

Στο «κόκκινο» οι αγορές

Η κατρακύλα της ελβετικής τράπεζας, όπως είναι εύλογο, παρασέρνει και τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, με τον δείκτη Euro Stoxx Banks να περιορίζεται κατά 6,6% και να φθάνει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του Ιανουαρίου.

Η γαλλική BNP Paribas, δε, χάνει τουλάχιστον 11,5%, ενώ πιέσεις ασκούνται και στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, με την Alpha Bank να κατρακυλάει κατά 8,8%. Commerzbank και Deutsche Bank, επίσης, χάνουν έως 9,5%. Τέλος, η Societe Generale -μέχρι την αναστολή διαπραγμάτευσης- υποχωρούσε κατά 11%.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 εμφανίζει ισχυρές απώλειες στο -2,50% και τις 438 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 2,73%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 2,57%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 3,33% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 3,46%.

Τα απόνερα, μάλιστα, φθάνουν έως την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τα προσυμβόλαια του Dow Jones να προμηνύουν βουτιά σχεδόν 600 μονάδων. Βαριές απώλειες αναμένονται και στους S&P 500 – Nasdaq.

Πιέσεις λόγω Credit Suisse και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Έντονη ανησυχία καταγράφεται την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, εν μέσω της γενικευμένης αναταραχής για το μέλλον της Credit Suisse.

Ο τραπεζικός κλάδος, αναμφίβολα, τίθεται στο επίκεντρο της προσοχής, με τις Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς να χάνουν έως 8,6%. Στα υπόλοιπα blue chips, η Mytilineos διορθώνει αισθητά (-3,7%) μετά το χθεσινό ράλι, ενώ σε έντονα αρνητικό έδαφος βρίσκονται και οι Lamda, Sarantis, ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Autohellas, ΕΛΠΕ, Titan, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Motor Oil.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ισχυρή πτώση κατά 4,35% και διαμορφώνεται στις 1.027,35 μονάδες, χάνοντας τουλάχιστον 46,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (1.074,07 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 51 μονάδες (από 1.027,13 έως 1.078,96 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 104,9 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται εκ νέου στο στρόχαστρο των ρευστοποιήσεων, καθώς κατακρημνίζεται στο -6,87% και τις 776 μονάδες. Κι αυτό οφείλεται στο αβέβαιο μέλλον της Credit Suisse, το οποίο παρασέρνει πτωτικά το σύνολο των ευρωπαϊκών τίτλων.

Η μετοχή της Alpha Bank, βουλιάζει στο -8,6% και το 1,15 ευρώ. Κατά 7,2% μειώνεται και η μετοχή της Πειραιώς, η οποία επανέρχεται κάτω του ορίου των 2 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Eurobank εμφανίζει απώλειες στο -7,1% και το 1,25 ευρώ, με τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να έπεται στο -4,6% και τα 4,6 ευρώ. Πιο αναλυτικά:

Alpha Bank -8,64% 1,152 ευρώ

Eurobank -7,16% 1,2575 ευρώ

Εθνική Τράπεζα -4,68% 4,62 ευρώ

Πειραιώς -7,18% 1,94 ευρώ

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-3,78% και 2.511 μονάδες), η μετοχή της Mytilineos περιορίζεται στο -3,7% και τα 23,8 ευρώ, διορθώνοντας μετά τα ισχυρά κέρδη της Τρίτης (+5,3%).

Η μετοχή της Lamda Development, παράλληλα, υποχωρεί κατά -3,5% και χάνει τα 6 ευρώ, ενώ άνω του 4% διαμορφώνονται οι απώλειες για τις Sarantis, ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Σε τουλάχιστον 3% ανέρχεται η κάμψη και στις Autohellas, ΕΛΠΕ, Titan, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Motor Oil. Η μοναδική διασωθείσα μετοχή είναι αυτή της Aegean, η οποία προσπαθεί να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 13 μετοχές κινούνται ανοδικά, 98 μετοχές σημειώνουν πτώση, ενώ 12 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 71,5 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την Τρίτη.