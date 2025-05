Στην αποφοίτηση του γιου τους, Κωνσταντίνου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σύζυγός του Μαρέβα

O Κυριάκος Μητσοτάκης, από χθες βρίσκεται στις ΗΠΑ με την σύζυγό του Μαρέβα καθώς και τα τρία τους παιδιά, ο Κωνσταντίνος, η Σοφία και η Δάφνη, αποφοιτούν από τα Πανεπιστήμια που σπουδάζουν.

Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ζει και σπουδάζει στην Ουάσιγκτον, αποφοίτησε σήμερα και οι περήφανοι γονείς πόζαραν με τον μοναχογιό τους, φωτογραφία που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα social media. Η ανάρτηση έγραφε: «Master of Science in Foreign Service, Class of 2025» και τα συγχαρητήρια στα σχόλια «πέφτουν βροχή».

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πραγματοποίησε με υποτροφία µεταπτυχιακές σπουδές στις ∆ιεθνείς Σχέσεις στο ξακουστό Georgetown University. Στις ΗΠΑ σπουδάζουν και οι δύο κόρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Σοφία στο Πανεπιστήµιο Columbia και η ∆άφνη στο Yale και θα αποφοιτήσουν και εκείνες τα επόμενα 24ωρα.