Στην Αλεξανδρούπολη Παναγιωτόπουλος – Πάιατ για τα 150 χρόνια του λιμένα της πόλης

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποιείται σήμερα 23/7 στην Αλεξανδρούπολη, η επετειακή εκδήλωση συμπλήρωσης ενάμιση αιώνα από την ανάδειξη του λιμένα, μετά και την άφιξη του σιδηρόδρομου (1871).

Μία εκδήλωση που συμπίπτει με την υποστήριξη της συμμαχικής άσκησης «Atlantic Resolve 2020» καθώς και τις προετοιμασίες για τη χρήση του σιδηρόδρομου για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του.

Λιμάνι και σιδηρόδρομος όρισαν την πορεία, την ιστορία και το μέλλον της Αλεξανδρούπολης, στα τέλη του 19ου αιώνα, δίνοντάς της τη δυνατότητα προσέλκυσης του διεθνούς εμπορίου και της σύνδεσης με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα της εποχής.

Στην πάροδο των ετών, η πόλη κόμβος γνώρισε δόξες, προκλήσεις και δοκιμασίες, που επίσης συνέβαλαν στην ανάδειξή της σε βασική διασυνδετήρια πύλη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Ασίας.

Welcome to Alexandroupoli @USArmyEurope @101CAB and @21stTSC – we’ll see you soon! @npanagioto https://t.co/OeUMU1qLgr

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 22, 2020